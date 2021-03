Libia: Borrell, pronti a monitorare il cessate il fuoco su richiesta Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unione europea è “pronta a cooperare per monitorare il cessate il fuoco”, ma spetta alle Nazioni Unite chiedere il supporto dell’Europa in tal senso. Lo ha detto oggi a Roma l’Alto rappresentante dell’Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, durante una conferenza stampa nella sede della missione europea a guida italiana Eunavfor Med – Irini. “Sono sicuro che l’Ue e i suoi Stati membri saranno pronti a considerare questa richiesta, ma devono essere le Nazioni Unite a chiederlo”, ha aggiunto il capo della diplomazia europea. Rispondendo poi a una domanda sulla nomina di un inviato europeo per la Libia, Borrell ha confermato che nei prossimi giorni sarà presentata una proposta. “Il problema è che ho molti ottimi candidati e devo sceglierne uno soltanto”, ha concluso il politico spagnolo. (Asc)