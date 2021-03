Imprese: Starace (Enel), risultati 2020 evidenziano impegno gruppo per crescita sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “I risultati di Enel per il 2020 evidenziano il forte impegno da parte del gruppo per una crescita sostenibile, come dimostrano gli oltre 10 miliardi di euro investiti durante l’anno”. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato di Enel, Francesco Starace. “I nostri investimenti sono indirizzati verso un modello di business sostenibile e integrato, che si fonda sulle rinnovabili, sulla distribuzione e sui servizi energetici avanzati, facendo leva sul ruolo primario di digitalizzazione e piattaforme. Questo approccio è finalizzato ad accelerare la crescita sia attraverso il modello di ‘ownership’, che si basa su investimenti diretti, sia attraverso il modello di ‘stewardship’, che prevede il coinvolgimento di terzi. In questo modo, oltre a promuovere la crescita nelle aree in cui siamo presenti, abbiamo ulteriormente accelerato la decarbonizzazione del mix di produzione di gruppo. La crescita dei nostri risultati - ha aggiunto - conferma quindi la capacità di Enel di creare valore condiviso e sostenibile per tutti gli stakeholder”.(Rin)