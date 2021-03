Covid: Ema, benefici AstraZeneca superano rischi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato per la valutazione dei rischi per la farmacovigilanza dell'Agenzia europea dei medicinali (Ema) ha concluso la sua revisione preliminare di un segnale di coaguli di sangue nelle persone vaccinate con il vaccino anti Covid-19 di AstraZeneca nella riunione straordinaria di oggi. Il comitato ha confermato che i benefici del vaccino nel combattere la minaccia ancora diffusa del Covid (che a sua volta provoca problemi di coagulazione e può essere fatale) continuano a superare il rischio di effetti collaterali; il vaccino non è associato ad un aumento del rischio complessivo di coaguli di sangue (eventi tromboembolici) in coloro che lo ricevono; non ci sono prove di un problema relativo a lotti specifici del vaccino oa particolari siti di produzione; tuttavia, il vaccino può essere associato a casi molto rari di coaguli di sangue associati a trombocitopenia, cioè bassi livelli di piastrine (elementi nel sangue che lo aiutano a coagulare) con o senza sanguinamento, inclusi rari casi di coaguli nei vasi che drenano il sangue dal cervello (Cvst). Questi sono casi rari: circa 20 milioni di persone nel Regno Unito e nello See avevano ricevuto il vaccino dal 16 marzo e l'Ema aveva esaminato solo 7 casi di coaguli di sangue in più vasi sanguigni (coagulazione intravascolare disseminata, Dic) e 18 casi di Cvst. Un nesso causale con il vaccino non è dimostrato, ma è possibile e merita ulteriori analisi. (segue) (Beb)