Covid: Ema, benefici AstraZeneca superano rischi (3)

- Uno squilibrio simile non era visibile nella popolazione più anziana a cui era stato somministrato il vaccino. Il Comitato era del parere che la comprovata efficacia del vaccino nel prevenire il ricovero in ospedale e la morte per Covid 19 superi la probabilità estremamente ridotta di sviluppare Dic o Cvst. Tuttavia, alla luce dei suoi risultati, i pazienti devono essere consapevoli della remota possibilità di tali sindromi e, se si verificano sintomi indicativi di problemi di coagulazione, i pazienti devono consultare immediatamente un medico e informare gli operatori sanitari della loro recente vaccinazione. Sono già state prese misure per aggiornare le informazioni sul prodotto del vaccino per includere maggiori informazioni su questi rischi. Il Comitato intraprenderà un'ulteriore revisione di questi rischi, inclusa l'analisi dei rischi con altri tipi di vaccini Covid 19 e continuerà un attento monitoraggio della sicurezza delle segnalazioni di disturbi della coagulazione del sangue e sono in corso ulteriori studi per fornire più dati di laboratorio e prove del mondo reale.Se dopo aver ricevuto il vaccino Covid 19 di AstraZeneca si verifica affanno, dolore al petto o allo stomaco, gonfiore o freddo a un braccio o una gamba, mal di testa grave o in peggioramento o visione offuscata dopo la vaccinazione, sanguinamento persistente, piccoli lividi multipli, macchie rossastre o violacee o vesciche di sangue sotto la pelle, le persone devono cercare immediatamente assistenza medica e menzionare la recente vaccinazione. (Beb)