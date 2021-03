© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio oggi è stata superata la quota delle 270 mila vaccinazioni anti Covid agli over 80 "che rappresentano l'85 per cento delle persone prenotate over 80. Siamo la regione che ha vaccinato più anziani". Lo rende noto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.(Rer)