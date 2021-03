Libia: Unsmil preoccupata per sicurezza funzionario Libyan Foreign Bank

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione di sostegno delle Nazioni Unite per la Libia (Unsmil) “è preoccupata per la sicurezza di Abdul Khaliq Mohamed Misbah Ibrahim, un funzionario della Libyan Foreign Bank arrestato arbitrariamente nel centro di Tripoli il 9 febbraio 2021, presumibilmente da un gruppo armato”. Lo riferisce la missione sul profilo Twitter ufficiale. “Il luogo in cui si trova il signor Ibrahim è sconosciuto. La missione chiede alle autorità giudiziarie di intervenire immediatamente e rilasciare il signor Ibrahim, oppure portarlo senza ritardi davanti al tribunale competente, in linea con gli obblighi nazionali e internazionali in materia di diritti umani in Libia”, si legge. Unsmil “invita, inoltre, il nuovo governo di unità nazionale a dare la priorità al rilascio di tutte le persone detenute illegalmente in Libia, sia nei centri di detenzione ufficiale che in strutture segrete gestite da gruppi armati”. (Lit)