Ue: Covid, premier Baviera e Berlino chiedono approvazione vaccino russo Sputnik V

- I primi ministri della Baviera e del Land di Berlino, Markus Soeder e Michael Mueller, hanno chiesto che il vaccino russo contro il Covid-19, lo Sputnik V, venga approvato il prima possibile per tutta l'Ue. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. In particolare, Mueller ha dichiarato: “Abbiamo bisogno di ogni vaccino che possiamo ottenere”. Per Soeder, che è presidente dell'Unione cristiano-sociale (Csu), “tutti gli studi scientifici sullo Sputnik V sono stati molto positivi”. Secondo il primo ministro della Baviera, il vaccino russo potrebbe essere “migliore di qualsiasi altro già approvato”. Per tale motivo, “è importate accelerare” il processo di autorizzazione dello Sputnik V in Europa. A tal riguardo, Soeder ha sottolineato che l'Ue deve già considerare “come possiamo acquistare il vaccino” russo. Inoltre, l'Ue deve negoziare la fornitura molto rapidamente, “non soltanto quando arriverà l'approvazione” da parte dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema). Secondo Soeder, infine, si dovrebbe anche considerare di produrre lo Sputnik V su licenza in Germania, se le capacità in Russia sono troppo scarse. Le dichiarazioni di Soeder e Mueller precedono la videoconferenza che la cancelliera Angela Merkel terrà il 22 marzo prossimo con i primi ministri dei Laender. L'incontro è stato convocato per valutare l'efficacia e gli sviluppi futuri del blocco generale, in vigore in Germania dal 16 dicembre scorso al 28 marzo per contenere la pandemia. Merkel e i capi di governo degli Stati tedeschi discuteranno, inoltre, della possibilità di proseguire o sospendere il piano per le riaperture, in attuazione dall'8 marzo.(Geb)