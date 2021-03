Latina: Salafia (M5s), audito prefetto Falco, territorio critico serve profondo contrasto criminalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'audizione odierna del prefetto di Latina Maurizio Falco "se da una parte ha mostrato gli ottimi risultati conseguiti dalla magistratura e dalle forze dell'ordine nel contrasto alla criminalità organizzata, dall'altra parte ha disegnato un quadro di ampie e diversificate criticità, che spaziano dal caporalato alle infiltrazioni nei diversi tessuti produttivi". Così la deputata Angela Salafia che sottolinea come "in attesa di leggere la relazione aggiuntiva, non possiamo non sottolineare che ci vogliono azioni più esaustive sia per quanto riguarda il Mof di Fondi, ma anche per una reale e attiva vigilanza negli appalti pubblici sul litorale e soprattutto per quanto riguarda i porti. Altresì ha bisogno di contrasto profondo la criminalità nella città di Latina, dove sono presenti diversi clan locali. La provincia di Latina è complessa e troppe volte dimenticata da risposte chiare e nette, da azioni concrete che reagiscono con determinazione nell'affermazione della legalità. L'audizione di oggi deve essere solo un punto di partenza per la comprensione di dinamiche che vedono diverse mafie agire impunemente". (Com)