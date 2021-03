Violenza donne: Raggi visita nuovo centro a Roma, strutture operative anche con zona rossa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nessun limite al coraggio di dire no alla violenza. L'Amministrazione c'è e fare una chiamata o inviare un messaggio alle nostre operatrici può rappresentare il primo passo verso la libertà. Dopo aver già assicurato otto nuovi Centri Antiviolenza, prevediamo di arrivare, in base alla programmazione che abbiamo messo in campo, a quota 12 nuove strutture entro il 2021, per un totale di 14 Centri Antiviolenza distribuiti su tutta la città. Ogni singolo sportello aperto rappresenta una possibilità in più per le donne di uscire dalla spirale dei maltrattamenti ed è fondamentale, anche e soprattutto in questa fase, far arrivare il messaggio che nessuna è sola", aggiunge l'assessora alla Persona, Scuola e Comunità solidale Veronica Mammì. (Com)