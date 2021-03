Covid: Aifa, dopo parere Ema domani riprendono vaccinazioni con AstraZeneca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La raccomandazione del Comitato di farmacovigilanza (Prac) di Ema, nella riunione di oggi, 18 marzo 2021, ha confermato il favorevole rapporto beneficio/rischio del vaccino anti Covid-19 AstraZeneca, escludendo una associazione tra i casi di trombosi e il vaccino Covid-19. Ha inoltre escluso, sulla base dei dati disponibili, problematiche legate alla qualità e alla produzione. E' quanto si legge in una nota dell'Agenzia italiana italiana del farmaco. Sentito il ministro della Salute, la Direzione generale della prevenzione e il Consiglio superiore di sanità, Aifa rende noto che sono venute meno le ragioni alla base del divieto d’uso in via precauzionale dei lotti del vaccino, emanato il 15 marzo 2021. Pertanto, domani, non appena il Comitato per i farmaci ad uso umano (Chmp) rilascerà il proprio parere - continua la nota - Aifa procederà a revocare il divieto d’uso del vaccino AstraZeneca, consentendo così una completa ripresa della campagna vaccinale a partire dalle ore 15.00. Si comunica, inoltre, che domani alle ore 12.00 si terrà una conferenza stampa presso la sede del ministero della Salute, Lungotevere Ripa 1, a cui parteciperanno il direttore generale di Aifa Nicola Magrini, il direttore generale della prevenzione Giovanni Rezza e il presidente del Css, Franco Locatelli. (Com)