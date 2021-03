Covid: Cooke (Ema), "mi vaccinerei domani", ma giusta attenzione su complicanze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La direttrice esecutiva dell'Ema, Emer Cooke, si vaccinerebbe domani contro il Coronavirus, ma vorrebbe sapere cosa fare se avesse sintomi dopo la somministrazione. Lo ha detto Cooke in conferenza stampa. "Uno dei motivi per cui stiamo evidenziando le conclusioni delle valutazioni sulla sicurezza di oggi è per sensibilizzare le persone che sono state vaccinate o che intendono essere vaccinate sulle cose a cui dovrebbero prestare attenzione nel caso in cui abbiano qualche problema", ha detto. "Se fosse per me, vorrei essere vaccinata domani, ma vorrei sapere cosa dovrei fare se mi succedesse qualcosa dopo la vaccinazione. Ed è quello che diciamo oggi", ha aggiunto. (Beb)