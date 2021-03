Imprese: Enel, utile netto ordinario in crescita del 9 per cento nel 2020 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto rende noto Enel, l'Ebitda ordinario nel 2020 è stato pari a 17.940 milioni di euro (17.905 milioni di euro nel 2019, +0,2 per cento), "in lieve aumento rispetto al 2019 grazie alla variazione positiva della Generazione, in particolare di Enel Green Power, che ha più che compensato la variazione negativa di Infrastrutture e Reti e dei Mercati Finali". Il gruppo, infine, rende noto che il consiglio di amministrazione di Enel ha convocato l’assemblea ordinaria degli azionisti per il prossimo 20 maggio 2021. L’Assemblea è stata convocata al fine di approvare il bilancio di esercizio ed esaminare il bilancio consolidato, oltre alla dichiarazione consolidata di carattere non finanziario relativi all’esercizio 2020, e di deliberare circa la distribuzione di un dividendo complessivo di 0,358 euro per azione. (Rin)