Corruzione: giudici Milano, politici azeri trovarono in ex deputato Volontè terreno fertile

- Nell'ex deputato dell'Udc, Luca Giuseppe Volontè, i due esponenti politici azeri Elkhan Suleymanov e Muslum Mammadov, "hanno trovato terreno fertile" corrispondendogli 500mila euro in tre dazioni corruttive "nonostante gli emolumenti che" il rappresentante italiano nell'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa "riceveva dallo Stato italiano e verosimilmente integrati per la delega alla partecipazione Apce". È quanto scrivono i giudici Guidi-Valori-Taricco della decima sezione penale del Tribunale di Milano nelle motivazioni della sentenza di condanna a 4 anni di reclusione di Volontè, insieme ai due esponenti politici azeri, con l'accusa di corruzione. Il collegio sottolinea inoltre "la particolare intensità del dolo di tutti gli imputati, che erano in una posizione privilegiata per comprendere il disvalore internazionale e sociale della loro condotta", con Volontè e Suleymanov "che addirittura hanno violato il codice di condotta da loro stessi votato". Stando alle indagini dei pm Adriano Scudieri e Elio Ramondini, Volontè durante il suo mandato all'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa avrebbe ricevuto, tra il 2012 e il 2014, 2.390.000 euro provenienti da fondi pubblici o privati dell'Azerbaijan attraverso società e conti bancari offshore in cambio del sostegno alle posizioni politiche dell'ex repubblica sovietica, in particolare orientando le votazioni della stessa assemblea "in senso contrario all'approvazione del Rapporto Straesser. (segue) (Rem)