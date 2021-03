Corruzione: giudici Milano, politici azeri trovarono in ex deputato Volontè terreno fertile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Risulta ampiamente dimostrato - scrivono i giudici in un altro passaggio - come la vicenda relativa alla relazione sui prigionieri politici in Azerbaijan (Il Rapporto Straesser, ndr) fosse di estrema importanza per il sistema politico/governativo azero e per coloro che erano incaricati di monitorare, seguire e gestire la cosa, ovvero Suleiymanov e Mammadov, che poi sono i soggetti che hanno orchestrato il pervenimento a Volontè delle somme di denaro". Da quanto si è saputo, la Procura ha impugnato la sentenza nella parte in cui giudici di primo grado hanno assolto con la formula del "fatto non sussiste" l'ex deputato dell'Udc. Per il Tribunale le dazioni ricevute da Volontè successive al periodo dal luglio 2013 al dicembre 2014, per complessivi 1.890.000 euro ed all'interno della promessa di corresponsione di 10.000.000 euro dal luglio 2013 nei dieci anni successivi, sarebbero state frutto di un accordo diverso e successivo rispetto a quello relativo alle tre dazioni precedenti per cui invece Volontè è stato condannato. Per i pm Scudieri e Ramondini, invece, "i fatti" portano invece a ritenere "oltre ogni ragionevole dubbio" che "tutte le dazioni - si legge nel loro ricorso - siano ricollegabili alla vendita della funzione da parte di Volontè in base ad un unico accordo caratterizzato da una solida base economica di una decina di milioni di euro, e le cui modalità di corresponsione avrebbero trovato (come in effetti hanno trovato) forme da definire successivamente all'accordo, anche in base all'esigenza di occultare la provenienza del denaro". (Rem)