Ama: De Priamo (Fd'I), se vera ipotesi su Amazon, svalutazione sarebbe regalo a multinazionale

- "In merito alle indiscrezioni uscite sulla stampa circa l'ipotesi di un interesse da parte di Amazon per il Centro carni di via Palmiro Togliatti, partecipata di Ama e quindi da Roma Capitale, attendiamo una smentita da parte della sindaca. Chiediamo alla Raggi di spiegare sulla questione, perché se tali voci fossero vere la svalutazione del Centro carni voluta dal Campidoglio sarebbe un clamoroso regalo alla multinazionale Amazon e, di conseguenza, si prefigurerebbe un danno erariale gigantesco sia ad Ama che al Comune". E' quanto dichiara in una nota Andrea De Priamo, capogruppo di Fratelli d'Italia in Campidoglio. "Bene ha fatto il vicepresidente della Camera e deputato di Fd'I Fabio Rampelli a depositare un'interrogazione sulla vicenda. Preoccupa che la sindaca Raggi anziché tutelare una struttura oggi fiore all'occhiello della città non abbia ancora avviato un piano di riqualificazione tale da valorizzare la filiera e le maestranze", conclude.(Com)