Lavoro: Cgil su ammortizzatori sociali, universalismo sia garantito con misure omogenee per tutti i lavoratori

- "Da tempo rivendichiamo l'esigenza di intervenire sul sistema degli ammortizzatori sociali così da poter superare definitivamente alcune criticità: l'eccessiva eterogeneità degli strumenti, la complessità delle procedure per l'erogazione, l'esclusione di ampie fasce di lavoratrici e lavoratori". Ad affermarlo la segretaria confederale della Cgil Tania Scacchetti al termine del secondo incontro tra il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, e le parti sociali sulla riforma degli ammortizzatori. "Per la Cgil - spiega la dirigente sindacale in una nota - sistema universalistico significa garantire misure di protezione a tutti i lavoratori sia in costanza di rapporti di lavoro che per cessazione dello stesso. Significa prevedere un reddito anche ai lavoratori autonomi con caratteristiche dipendenti, e a tutti i lavoratori con contratti di collaborazione coordinata continuativa. Crediamo che i lavoratori, nonostante le differenze tra settori e le dimensioni delle imprese, debbano ambire a misure omogenee: dal trattamento economico, ai criteri di accesso fino alla durata". (segue) (Com)