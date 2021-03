Arabia Saudita: Ferrara (M5s), interrogazione su Renzi inviata per tempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Leggo che la presidente Casellati dichiara di non aver annunciato l'interrogazione a mia prima firma su Renzi e i conflitti d'interesse dei parlamentari perché l'ha ricevuta in ritardo, dopo la chiusura dell'ultima seduta del Senato di martedì pomeriggio". Lo dichiara, in una nota, il senatore cinquestelle Gianluca Ferrara, vicepresidente del gruppo M5s al Senato e capogruppo nella commissione Esteri di palazzo Madama. "L'orario di invio della posta elettronica mostra che l'interrogazione è stata spedita agli uffici competenti la sera del giorno precedente, quindi nel pieno rispetto delle tempistiche di deposito - aggiunge -. Confido pertanto che la presidenza del Senato accolga l'interrogazione e la annunci alla prossima seduta dell'aula".(Com)