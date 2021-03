Lavoro: Confcommercio, tenere insieme inclusività prestazioni e sostenibilità contribuzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali ha convocato il secondo incontro con le parti sociali della "road map" per la prosecuzione del confronto sulla riforma degli ammortizzatori sociali. E' quanto si legge in una nota di Confcommercio dopo l’incontro di oggi con Andrea Orlando. Il ministro ha indicato alcuni driver per la discussione circa l’adozione o meno di un ammortizzatore sociale di portata universalistica. Confcommercio - continua la nota - ha ribadito le posizioni già espresse: occorre tenere insieme inclusività delle prestazioni e sostenibilità della contribuzione, valorizzando sperimentati strumenti settoriali. Ma ogni disegno di riforma deve anzitutto confrontarsi con l’impatto profondo di un tempo dell’emergenza ancora drammaticamente aperto. Detto in altri termini. Non è tempo di contribuzione aggiuntiva. (Com)