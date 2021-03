Germania: coppia di ex salafiti condannata con sospensione della pena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tribunale statale di Francoforte sul Meno ha condannato con sospensione della pena una coppia, già gravitante negli ambienti salafiti in Germania, che intendeva recarsi in Siria per combattere con i gruppi jihadisti. L'uomo è stato giudicato colpevole di preparare un grave atto contro la sicurezza dello Stato e, per tale motivo, condannato a un anno e undici mesi di reclusione. La pena per la donna è di 16 mesi di reclusione per favoreggiamento. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, i due non dovranno commettere reati per i prossimi quattro anni, se non intendono finire in carcere. Alla coppia sono state riconosciute le attenuanti data la confessione dei propri piani, nonché in ragione dell'allontanamento dai gruppi salafiti. Inoltre, marito e moglie non hanno mostrato “un atteggiamento ostile pronunciato” contro la Germania. Nel novembre 2016, la coppia si era recata in Turchia per raggiungere la Siria, ma sono stati fermati dalla polizia e deportati in Germania. (Geb)