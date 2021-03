Decreto Sostegno: Errani (Articolo Uno), necessario nuovo scostamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore di Articolo Uno Vasco Errani, in una nota, afferma: "questo decreto sappiamo che si scontra con un dato di risorse insufficienti, per questo si rende necessario e urgente un nuovo scostamento che sia in grado di recuperare i problemi di perequazione e adeguato sostegno alle imprese, al lavoro e alle famiglie a cui oggi non riusciamo a dare pienamente risposta. È indispensabile reintrodurre almeno il credito di imposta per gli affitti, in primo luogo per le attività commerciali (ristoranti e bar): si tratta di una misura vitale per tantissime piccole e medie imprese che rischiano la chiusura. Questo è un elemento su cui bisogna lavorare e spero che in questo senso possa venire un contributo anche dal parlamento. Credo infine che sia sbagliato in un momento come questo pensare ad una rottamazione generalizzata delle cartelle: è un messaggio sbagliato, che non serve al rilancio del Paese, perché la battaglia fondamentale è, come sappiamo, la lotta all’evasione fiscale". (Com)