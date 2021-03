Cinema: nel Lazio 116 film, 163 premi e 205 nomination in festival con bando regionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Zingaretti ha quindi spiegato che "anche in un anno così particolare per la storia del territorio e dell’intero Paese si conferma la prima in Italia e la seconda in Europa per investimenti a favore del settore cinematografico con uno stanziamento per il 2021 di circa 30 milioni di euro. Grazie all’impegno e al lavoro della Regione è stato possibile proseguire sulla strada intrapresa per la promozione e il sostegno al cinema: tante le opportunità per l’intero comparto, oltre al bando Lazio cinema international, confermati il fondo annuale da 9 milioni di euro per il sostegno alle produzioni cinematografiche e audiovisive italiane, europee e internazionali e 150 mila euro per il restauro e la digitalizzazione di opere cinematografiche e audiovisive. Nel 2020, inoltre, la Regione ha investito 850 mila euro per la promozione della cultura cinematografica e audiovisiva, 300 mila euro per la promozione dell’esercizio cinematografico e 100 mila euro per la prima edizione dell’avviso 'Dalla parola allo schermo' che premia i migliori progetti di sceneggiatura e che ha visto una straordinaria risposta con circa 1000 domande presentate. Ma importanti passi avanti sono stati fatti anche per la valorizzazione delle realtà locali proprio attraverso il cinema: grazie al bando Lazio cinema international, infatti, le più grandi produzioni cinematografiche hanno scelto per i loro set le location della nostra regione - ha concluso -. Luoghi di straordinario fascino che attraverso pellicole distribuite in tutto il mondo sono apparse sugli schermi di milioni di spettatori che hanno potuto così scoprire anche luoghi nascosti e meno conosciuti di tutte le province del Lazio". (segue) (Rer)