Cinema: nel Lazio 116 film, 163 premi e 205 nomination in festival con bando regionale (3)

- Questi i 27 film premiati oggi: Calcinculo (Tempesta); Come prima (Mad Entertainment); Favolacce (Pepito Produzioni); Gli Indifferenti (Indiana Production); I cassamortari (Paco Cinematografica); Il pataffio (Vivo Film); Il talento del Calabrone (Paco Cinematografica); Io e Angela (Camaleo); La ragazza francese (Fabula pictures); La terra dei Figli (Indigo Film); L'arminuta (Baires Produzioni); Lasciarsi un giorno a Roma (Italian International Film); Mamma qui comando io (Alexandra Cinematografica); Miss Marx (Vivo Film); Naufragi (World Video Production); Notti in bianco e baci a colazione (Red Film); Occhiali neri (Urania Pictures); Pantafa (Fandango); Piove (Propaganda Italia); Qui rido io (Indigo Film); Re Granchio (Ring Film); Resilient (Jean Vigo Film); Romulus (Groenlandia); Spooky wolf & the odd tales of Fantaville (Movimenti Production); Takeaway (39Films); The girl in the fountain (Dugong); Tutti per Uma (Camaleo). (Rer)