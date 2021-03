Vaccino: Bernini (FI), dopo via libera Ema recuperare tempo perduto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il via libera dell’Ema ad AstraZeneca spazza via tutti i dubbi e le ombre su un vaccino che la scienza giudica sicuro al pari degli altri. Si sono persi giorni preziosi per un principio di precauzione declinato all’eccesso attraverso una decisione presa dai governi nazionali: questa volta l’Europa, che di errori pure ne ha commessi, non c’entra, e non è il momento di fare polemiche, ma solo di accelerare con tutti i mezzi il piano vaccinale, contando sull’immediata revoca della sospensione da parte di Aifa". Lo scrive, in una nota, la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. "L’arruolamento di migliaia di farmacisti nell’esercito dei vaccinatori va nella giusta direzione, come l’impiego degli infermieri del servizio pubblico dopo l’orario di lavoro - aggiunge -. Ora che la dotazione dei vaccini aumenterà in modo considerevole, è anche su questi apparenti dettagli che si gioca il successo di un’operazione così complessa". (Com)