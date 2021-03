Umbria: M5s e Pd, presidente Tesei in picchiata nei sondaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Crolla dal podio a metà classifica Donatella Tesei, il gradimento per la governatrice dell'Umbria in caduta libera. In pochi mesi ha perso 14 punti, passando dal 57 per cento al 43. A quanto pare la luna di miele è già finita. A dircelo sono i sondaggi di Swg pubblicati da Il Sole 24 Ore. Un crollo verticale che a nostro parere è riconducibile a una serie di motivi". Lo hanno affermato in una nota i consiglieri De Luca (M5s) e Bori (Pd) che hanno aggiunto: "In primis la gestione della pandemia e in particolare della seconda ondata, il continuo fuggire dalle responsabilità che l'hanno portata spesso ad attribuire ad altri (governo Conte ed ex commissario Arcuri su tutti) le colpe di problemi che andavano gestiti con decisione e coraggio. E che invece l'hanno fatta sembrare spesso come un capitano pronto ad abbandonare la nave. Attribuiamo questo calo drastico di gradimento della governatrice anche al suo isolamento, all'aver preso decisioni sempre chiusa nella sua roccaforte ascoltando pochi e fidati consiglieri. Nessun coinvolgimento dei partiti del consiglio regionale e della società civile per quanto riguarda il Recovery Plan". Bori e De Luca hanno aggiunto: "A questo si aggiunge una gestione discutibile intorno al nuovo piano sanitario e al piano rifiuti". (segue) (Ren)