Umbria: M5s e Pd, presidente Tesei in picchiata nei sondaggi (2)

- I due esponenti della minoranza hanno detto: "Come non parlare della chiusura delle scuole contenuta nell'ultima ordinanza regionale, decisione presa in autonomia senza consultare i sindaci, così come per la serrata dei negozi di vicinato al sabato non sono state neanche ascoltate le associazioni di categoria. Cosa aspettarsi, del resto, da chi non ha fatto altro che lamentarsi e chiedere di continuo i ristori al precedente governo Conte per chiudersi dentro un assordante silenzio ora che il suo partito è dentro la nuova compagine governativa e quindi potrebbe incidere direttamente sulle scelte che riguardano imprese e cittadini? Un silenzio che mina ulteriormente la credibilità di chi si dovrebbe occupare di governare la Regione facendo gli interessi degli umbri". Infine hanno concluso: "Il gradimento in picchiata è una notizia che non desta stupore visto che gli stessi alleati di governo in consiglio regionale, non più tardi di qualche settimana fa, hanno criticato l'assenza di visione della maggioranza a trazione leghista, capace di produrre un'azione amministrativa che anche dagli stessi alleati viene avvertita come calata dall'alto, ed in molti casi senza contatto con la realtà. Alleati che hanno chiesto invano un cambio di passo sia dal punto di vista sanitario che da quello economico e non solo a parole. Altro che cambio di passo. In quanto a gradimento, la Tesei ha messo la retromarcia”. (Ren)