Covid: Rampelli (Fd'I), Merkel, Macron e Draghi ora si facciano vaccino AstraZeneca

- Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di Fratelli d'Italia afferma: "Apprendiamo dall'Ema che il vaccino AstraZeneca è 'sicuro ed efficace': personalmente non ho mai avuto dubbi al riguardo, pur preferendo tacere per ascoltare la scienza'. Bene - continua il parlamentare in una nota -, siamo sollevati. Ora attendiamo che la cancelliera tedesca Merkel, il presidente francese Macron e il premier Draghi corrano a farsi somministrare il vaccino AstraZeneca, evidentemente sottoposto a speculazioni per ragioni geopolitiche".(Com)