Usa-Russia: Casa Bianca, Biden non è pentito di aver definito Putin “un assassino”

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, non è pentito di aver definito “un assassino” l’omologo russo Vladimir Putin durante un’intervista mandata in onda ieri dall’emittente “Abc News”. Lo ha chiarito oggi la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki. All'attacco di Biden ha risposto oggi Putin augurando "buona salute" al collega e ricordandogli che "giudicare le altre persone è come guardarsi allo specchio". (Nys)