- "Oggi il via libera dell'Ema ad Astrazeneca. Ora è indispensabile che la campagna vaccinazione vada avanti in maniera rapida e soprattutto con informazioni chiare e puntuali ai cittadini. Il nostro obiettivo è sconfiggere il virus e tornare alla normalità". Lo afferma, in una nota, il senatore dell'Udc Antonio De Poli.(Com)