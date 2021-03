© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nepal: vaccinazioni, dal 20 aprile la somministrazione dei richiami - La somministrazione dei richiami dei vaccini contro il coronavirus in Nepal inizierà il 20 aprile e proseguirà fino al 24 aprile per coloro che hanno ricevuto la prima dose tra il 27 gennaio e il 12 febbraio. Lo ha annunciato il portavoce del ministero della Sanità, Jageshwor Gautam. Il governo si era riservato di decidere se utilizzare le dosi rimanenti per i richiami o per le prime somministrazioni a persone vulnerabili e ha alla fine deciso di procedere con i richiami. Poi, man mano che arriveranno altre forniture, saranno vaccinati i cittadini di età compresa tra 55 e 64 anni. La campagna di vaccinazione nel Paese è iniziata il 27 gennaio. La prima fase è stata rivolta a operatori sanitari e di sicurezza, detenuti, residenti e personale di residenze per anziani, giornalisti, funzionari diplomatici e impiegati pubblici esposti al rischio di contagio. Il 7 marzo è iniziata la seconda fase della campagna, che si è chiusa il 16, rivolta a persone di età superiore a 65 anni. (segue) (Res)