© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Myanmar: nuove accuse di corruzione per la leader deposta Aung San Suu Kyi - Aung San Suu Kyi, la leader civile deposta da un colpo di Stato in Myanmar, affronta nuove accuse di corruzione da parte della giunta militare al potere che il suo avvocato dichiara come "infondate” e che potrebbero impedirle un rientro in politica. Il nuovo regime militare ha già emesso diverse accuse penali contro il premio Nobel per la pace, arrestata lo scorso primo febbraio insieme ai principali alleati politici, tra cui il possesso di ricetrasmittenti senza licenza e la violazione delle restrizioni sul coronavirus. Lo scorso mercoledì sera, l'emittente “Myawady”, controllata dalla giunta militare, ha mandato in onda una trasmissione in cui si dichiara che "le autorità si stanno preparando ad accusare Aung San Suu Kyi secondo la legge anti-corruzione". Questa non è la prima volta che delle accuse di corruzione vengano rivolte nei confronti della leader birmana. (Res)