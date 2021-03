I fatti del giorno - America Latina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bolivia: ex presidente Anez supera malore, rimane in carcere - L'ex presidente ad interim della Bolivia, Jeanine Anez, da inizio settimana in arresto preventivo con l'accusa di "terrorismo" e "sedizione", ha sofferto ieri un forte sbalzo di pressione. Una crisi che era stata denunciata dai familiari accompagnata dalla richiesta di trasferire l'ex capo dello stato in una struttura ospedaliera. A fine giornata, le autorità carcerarie hanno fatto sapere che il personale sanitario, accorso sul posto, ha trovato Anez in "condizioni stabili", tali da non richiedere un trasferimento. Alla ex senatrice Anez, si legge in una nota, sono stati somministrati gli opportuni farmaci alla presenza del Difensore del popolo e della sua avvocata, ed è ora seguita stabilmente da un medico. (segue) (Res)