Vaccini: Galli (Sacco), su AstraZeneca spero che da Ema non ci sia presa di posizione a metà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non una "presa di posizione a metà". È quanto l'infettivolgo Massimo Galli auspica faccia Ema con il vaccino AstraZeneca. Rispetto al blocco del vaccino anglosvedese, ospite a "Un Giorno da Pecora" su Rai Radio 1, il primario del Sacco ha ribadito: "Sono stato basito e disturbato dall'irritualità della decisione. Se ognuno fa per conto suo, un governo decide autonomamente, l'Ema non si capisce cosa ci sta a fare; se determinate questioni possono essere risolte magari anche sull'onda dell'emotività del singolo funzionario o del singolo capo di Stato, in un contesto europeo questo non va bene". Secondo Galli "la cattiva stampa che ha avuto AstraZeneca deriva da una serie di errori di comunicazione che oggettivamente ci sono stati su questo vaccino", che pero "in fin dei conti funziona di più di quanto si creda. Costa molto meno degli altri e anche questo potrebbe essere un elemento pesante dal punto di vista delle contrattazioni internazionali e guarda caso è quello che attualmente viene fermato in Europa (e qui c'è quasi dell'autolesionismo), quando i dati che vengono dalla Gran Bretagna dicono che il numero di eventi letali osservati sono un pelino inferiori a quelli degli altri vaccini. Il concetto è che purtroppo quando si vaccinano milioni di persone è chiaro che qualcuno in concomitanza ci lascia, perché ci avrebbe lasciato comunque". "Mi auguro che non ci sia una presa di posizione a metà. Mi auguro che semplicemente dicano che si può continuare a usare, punto", ha detto quindi Galli a proposito della decisione dell'Ema, preoccupato anche dall'ipotesi che l'agenzia europea del farmaco possa introdurre delle limitazioni ad esempio per fasce di età. "Francamente da questo punto di vista mi preoccuperebbe un po', perché già sarà dura recuperare dal punto di vista della serenità nel farsi la vaccinazione", ha spiegato l'infettivologo, aggiungendo che la vaccinazione "a noi serve tantissimo: adesso il regime di discreta chiusura va utilizzato per vaccinare molto, perché altrimenti in discreta apertura saremo da capo". (Rem)