Ue: Borrell, con Di Maio confronto su Libia, Turchia e Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, è "contento di essere a Roma per il primo anniversario di Eunavfor Med", l'operazione Irini dell'Ue per fare in modo che l'embargo dell'Onu di armi verso la Libia venga rispettato, "ed avere l'opportunità di avere un confronto con il ministro agli Affari esteri, Luigi Di Maio, su temi di interesse comune", come "lo scambio di opinioni sugli sviluppi positivi in Libia e le discussioni approfondite su Turchia e Russia prima del Consiglio Affari esteri dell'Ue e del Consiglio europeo della prossima settimana", ha scritto su Twitter Borrell. (Beb)