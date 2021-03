I fatti del giorno - Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Milano: Sala, su Area C resteremo fermi cosìArea C resterà accesa, con l’inizio ritardato alle 10 e le deroghe previste per le categorie in prima linea sull’emergenza sanitaria, anche durante la zona rossa. Lo ha chiarito il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine della commemorazione per le vittime del Covid, definendo “la polemica su Area C, una polemica strumentale che una forza di opposizione che non riesce a produrre nessuna idea per la città utilizza per opporsi”. “Per chi deve lavorare, presupponendo che si vada prima delle 10 e mi pare che sia la normalità, il problema non c’è. Dopo, chi viene in centro in questa situazione?”, si è chiesto Sala, concludendo: “Noi staremo fermi così, sempre disponibili, se cambiassero le condizioni, ad essere molto flessibili”. (segue) (Rem)