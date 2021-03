I fatti del giorno - Milano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Imprese: A2a chiude 2020 con ricavi - 6,3 per cento, sale dividendo (+3,2 per cento)Nel 2020 i ricavi del Gruppo A2a sono risultati pari a 6.862 milioni di euro, in diminuzione del 6,3 per cento rispetto all’anno precedente. Lo comunica la società nella nota sull’approvazione da parte del cda dei conti dell’anno scorso. “La riduzione - si legge - ha riguardato prevalentemente il mercato energetico all’ingrosso, a seguito dei minori prezzi dell’energia elettrica e del gas e della diminuzione dei volumi venduti del portafoglio industriale gas, i mercati retail gas e teleriscaldamento, per il calo dei prezzi unitari e per le minori quantità vendute ai grandi clienti gas e i ricavi relativi alla cessione/gestione dei titoli di efficienza energetica. Positivo invece il contributo delle maggiori vendite retail ai grandi clienti elettricità e l’apporto delle società acquisite nel corso del 2020”. Il Margine operativo lordo si è attestato a 1.204 milioni di euro, in diminuzione di 30 milioni di euro rispetto al 2019 (-2,4 per cento) mentre L’utile netto risulta pari a 364 milioni di euro, in diminuzione di 25 milioni di euro (-6,4 per cento) rispetto al 2019. Gli Investimenti sono stati pari a 738 milioni di euro, +18 per cento rispetto al 2019, di cui circa l’80 per cento coerenti con gli obiettivi Onu dell’Agenda 2030 (SDGs) e circa il 40 per cento inerenti l’economia circolare, a conferma dell’impegno del gruppo a promuovere una crescita sostenibile a fronte di una Posizione finanziaria netta a 3.472 milioni di euro (3.154 milioni di euro al 31 dicembre 2019). Il consiglio di amministrazione, presieduto da Marco Patuano, ha proposto all’assemblea degli azionisti un dividendo di 0,08 euro per azione in crescita del 3,2 per cento rispetto all’esercizio precedente. (segue) (Rem)