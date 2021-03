I fatti del giorno - Milano (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Milano: presidente Tribunale Minori, nel lockdown il doppio degli allontanamenti rispetto ad anni precedentiNel periodo del lockdown della primavera scorsa i minori allontanati dalle famiglie sono stati il doppio rispetto agli anni precedenti nell'area in cui ha competenza il Tribunale per i Minorenni di Milano. Lo ha riferito la presidente della Corte, Maria Carla Gatto, intervenendo a una commissione consiliare dedicata alle attività per i minori dei servizi sociali. "I procedimenti volti a limitare la responsabilità dei genitori aperti presso il Tribunale dei Minorenni di Milano sono stati 2.070 nel 2019 e 1.527 nel 2020, ma questo non ci deve tranquillizzare, dato che nel momento del lockdown il tribunale per i minorenni di Milano, che lavorava solo in presidio, è andato a emettere dei provvedimenti urgenti in misura doppia rispetto al 2019 e al 2018. Quindi, nonostante quest'anno abbiamo avuto cinquecento procedimenti aperti in meno, le situazioni di violenza intrafamiliare hanno portato a una necessità doppia rispetto agli anni precedenti di allontanare bambini che correvano un serio rischio", ha detto la presidente del Tribunale per i Minorenni di Milano, sottolineando che "questo ci deve parecchio preoccupare, perché contestualmente le scuole erano chiuse e i medici visitavano meno i bambini, quindi l'intervento non era collegato a una denuncia o a una segnalazione da parte delle agenzie educative, ma era una conseguenza di un intervento delle forze dell'ordine, in condizioni talmente gravi, da determinare la necessità di allontanare madre e figli in misura doppia rispetto agli anni precedenti". (segue) (Rem)