I fatti del giorno - Milano (5)

- - Covid: Galli, vicini al picco? Non ne sono così convinto"Per certi versi me lo auguro, ma non ne sono così convinto". Così l'infettivologo Massimo Galli ha risposto a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, a chi gli chiedeva se sia vero che siamo vicini al picco dei contagi. "C'è una variabile in più da considerare che è rappresentata dal dilagare delle varianti: ce le abbiamo, sono tante e stanno diventando prevalenti, quanto meno quella inglese, che è molto più capace di infettare la gente e anche bambini, adolescenti e giovani". "La sensazione di sicurezza a un metro e mezzo non la si può più avere, comincia a due metri e rotti", ha proseguito Galli, mettendo in guardia anche sull'uso corretto delle mascherine: "La mascherina rimane comunque un presidio di protezione di importanza fondamentale, ma può non essere sufficiente quando si è in tanti e concentrati" o a causa di "piccole falle nel modo di portarla". (Rem)