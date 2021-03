Yemen: si acuisce la crisi nel sud mentre gli Houthi tentano di conquistare Marib

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Yemen prosegue nella sua spirale verso una nuova escalation di violenza che sta coinvolgendo sempre più fronti: dallo scontro giunto ormai al sesto anno tra ribelli sciiti Houthi e governo riconosciuto di Aden, al confronto tra filo-sauditi e separatisti del sud, alla guerra per procura tra Arabia Saudita e Iran. Sullo sfondo di questa crisi, il divario sempre più ampio tra l’Arabia Saudita e gli Stati Uniti, in particolare dopo la decisione dell’amministrazione Biden di sospendere il sostegno alla coalizione araba guidata da Riad nella lotta contro i ribelli sciiti e cancellare dalla lista dei gruppi terroristici il gruppo Ansar Allah a cui fanno riferimento gli insorti sciiti filo-iraniani. Nel nord del Paese, la situazione più critica riguarda la provincia ricca di petrolio di Marib, ultima roccaforte del governo sostenuto dall’Arabia Saudita nella parte settentrionale del Paese. A partire da gennaio, i ribelli sciiti hanno avviato le operazioni per prendere il controllo della provincia, con attacchi che si sono intensificati proprio a partire dal 16 febbraio, con la cancellazione del gruppo Ansar Allah dalla lista dei gruppi terroristici stranieri degli Stati Uniti, a poco meno di un mese dal loro inserimento fatto dall’amministrazione uscente di Donald Trump. (segue) (Res)