Yemen: si acuisce la crisi nel sud mentre gli Houthi tentano di conquistare Marib (2)

- In sei anni di guerra, i ribelli sciiti Houthi non sono mai riusciti a prendere il controllo della provincia. Tuttavia i nuovi sviluppi sul piano internazionale hanno spinto la leadership del gruppo sciita a puntare gran parte delle proprie risorse in termini di combattenti per costringere le forze governative ad abbandonare la provincia. Se Marib cade, i ribelli sciiti si troverebbero sotto il controllo un’area strategicamente preziosa che potrebbe fungere da trampolino di lancio per gli attacchi contro le infrastrutture petrolifere saudite e altri obiettivi. Tuttavia, l’offensiva di Marib sta offrendo ai ribelli sciiti la possibilità di alzare la posta in palio in futuri colloqui per un cessate il fuoco globale, come indicato in un’intervista ad “Al Jazeera” dal portavoce dei ribelli sciiti, Mohammed Abdulsalam, secondo cui il cessate il fuoco potrà essere preso in considerazione solo dopo la revoca del blocco navale e aereo nei porti e negli aeroporti del nord dello Yemen da parte dell’Arabia Saudita. "La parte umanitaria deve essere separata da quella militare", ha dichiarato Abdulsalam. "Ci è stato chiesto un cessate il fuoco globale. Ma per prima cosa è necessario riaprire porti e aeroporti e in seguito avviare il processo per un cessate il fuoco”, ha dichiarato. “Quando i porti e gli aeroporti potranno riaprire allora saremo pronti a negoziare”, ha dichiarato il portavoce dei ribelli sciiti. La recente battaglia a Marib è stata devastante per entrambe le parti che hanno perso centinaia di combattenti in un mese. In linea con la battaglia di Marib, gli Houthi hanno recentemente ampliato i loro attacchi missilistici e con droni armati sull'Arabia Saudita, minacciando anche le infrastrutture strategiche di Aramco a Dhahran, nell’est del regno saudita. (segue) (Res)