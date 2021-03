Yemen: si acuisce la crisi nel sud mentre gli Houthi tentano di conquistare Marib (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La posizione di forza dei ribelli sciiti Houthi sta preoccupando fortemente la coalizione araba a guida saudita, da ormai sei anni impegnata in un conflitto che pare non avere all’orizzonte una via d’uscita. I vertici della coalizione puntano il dito proprio contro la nuova amministrazione statunitense responsabile di aver fornito segnali sbagliati ai ribelli sciiti sostenuti dall’Iran. “Gli Houthi hanno frainteso le mosse di Biden e le hanno viste come un semaforo verde", ha dichiarato ieri il portavoce della coalizione araba, il generale saudita Turki al Malki in un’intervista ad “Arab News”. “Lungi dal ripagare il gesto dell'amministrazione di Joe Biden di revocare la designazione il 15 febbraio, gli Houthi hanno intensificato i loro attacchi alle forze governative yemenite e i lancio di droni e missili contro obiettivi e infrastrutture civili in Arabia Saudita”, ha osservato Al Malki. “Riteniamo che gli Houthi abbiano interpretato male la decisione di essere cancellati dalla lista dei gruppi terroristici”, ha aggiunto. Al Malki, che è portavoce della coalizione dal 2017, ritiene che la designazione terroristica degli Houthi fosse stata "meritata" dato il loro comportamento, che ricorda le attività di Al Qaeda nella penisola arabica e dello Stato islamico. (segue) (Res)