Yemen: si acuisce la crisi nel sud mentre gli Houthi tentano di conquistare Marib (4)

- In contrasto con le posizioni dell’Arabia Saudita, gli Stati Uniti hanno giustificato la rimozione del gruppo ribelle dalla lista nera delle organizzazioni terroristiche proprio per spingere gli Houthi al tavolo negoziale. Per fare ciò Biden ha ridotto il sostegno degli Stati Uniti allo sforzo bellico saudita e ha nominato un inviato speciale, Tim Lenderking, per cercare di mediare un cessate il fuoco e un eventuale accordo di pace tra le due parti. "Se non possiamo fare progressi ora, il Paese entrerà in una spirale di maggiore conflitto e instabilità", ha detto la scorsa settimana Lenderking, dopo aver presentato agli Houthi una nuova proposta per porre fine ai combattimenti. "Cogliamo questo momento", ha dichiarato. I media arabi hanno riferito di un incontro avvenuto nel mese di febbraio tra l’inviato Usa e i rappresentanti dei ribelli Houthi in Oman. Durante l’incontro sarebbe stata consegnata ai ribelli sciiti una proposta di accordo di cessate il fuoco, rimasta però senza risposta. Lo scorso 9 marzo, il portavoce del Dipartimento di Stato americano Ned Price ha esortato gli Houthi a smettere di lanciare missili verso l'Arabia Saudita e ad avviare i negoziati con il governo di Aden. (segue) (Res)