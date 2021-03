Yemen: si acuisce la crisi nel sud mentre gli Houthi tentano di conquistare Marib (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La difficile situazione sul fronte nord sta avendo ripercussioni anche a sud. Nei giorni scorsi centinaia di persone, probabilmente fomentate dai separatisti del Consiglio di transizione del sud (Cts) hanno marciato per le strade di Aden per protestare contro le cattive condizioni di vita e l'aumento dei prezzi, prendendo d’assalto il palazzo presidenziale di Maasheq, proprio durante una riunione in cui erano presenti il premier yemenita Maeen Abdulmalik e altri membri del governo riconosciuto e frutto dell’accordo raggiunto nel dicembre del 2020 a Riad proprio tra i sostenitori di Hadi e i separatisti del sud. Aden è stata teatro oggi di un tentato attacco contro un convoglio che trasportava il ministro per i Servizi sociali, Abdul Nasser al Wali. Aden è per lo più controllata dai separatisti del Cts le cui frizioni con le fazioni vicine al presidente Hadi sono aumentate in queste settimane, soprattutto a causa del mancato stipendio per i lavoratori pubblici e della mancanza di risorse per la popolazione del sud che accusa il governo di non fare nulla per curare gli interessi dello Yemen meridionale. In un’intervista rilasciata al quotidiano “Yemen Days” lo scorso 3 marzo, Aidarus al Zoubaidi, capo del Cts, ha dichiarato di essere disposto a negoziare con gli Houthi a condizione che riconoscano lo stato meridionale. (segue) (Res)