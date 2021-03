Yemen: si acuisce la crisi nel sud mentre gli Houthi tentano di conquistare Marib (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 16 marzo, l'inviato speciale delle Nazioni Unite per lo Yemen, Martin Griffiths, ha avvertito di un "drammatico" deterioramento del conflitto nel Paese, sollevando l'allarme per l'espansione dei combattimenti su più fronti e un peggioramento della crisi umanitaria. Parlando a un briefing mensile del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, Griffiths ha dichiarato che un'offensiva in corso da parte dei ribelli Houthi nella provincia di Marib sta mettendo la popolazione civile a rischio. "Le forze di entrambe le parti hanno subito pesanti perdite in questa battaglia inutile", ha dichiarato Griffiths, condannando i rapporti "scioccanti" di "bambini sempre più coinvolti nello sforzo bellico e privati del loro futuro". Griffiths ha anche lanciato l'allarme per l'aumento degli attacchi transfrontalieri nelle ultime settimane, sottolineando la preoccupazione che gli attacchi missilistici e di droni abbiano preso di mira le infrastrutture civili e commerciali nella vicina Arabia Saudita e intorno alla capitale dello Yemen, Sana’a, controllata dagli Houthi. (Res)