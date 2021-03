Energia: Crippa (M5s), serve intervento immediato governo su sconto automatico a fasce deboli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Davide Crippa, capogruppo del Movimento cinque stelle alla Camera, annuncia che il M5s "ha presentato un'interpellanza urgente al governo per chiedere un intervento immediato sul mancato avvio del nuovo meccanismo di applicazione automatica dello sconto in bolletta in favore delle famiglie in maggiori difficoltà economiche". Il parlamentare ricorda, in una nota, che "il decreto fiscale del 2019 ha reso automatico dal 1° gennaio 2021 lo sconto diretto, in modo da superare la necessità di una richiesta presso Caf e Comuni che di fatto escludeva molti aventi diritto, spesso nemmeno a conoscenza della possibilità di fare domanda. Ma l'automatismo per lo sconto sulle bollette dell'energia elettrica e del gas ad oggi non è partito". Per l'esponente pentastellato, "in un periodo difficile come questo è grave che la misura ancora non sia diventata realtà per ragioni di natura tecnica. Auspichiamo che domani in Aula il rappresentante del governo ci dia buone notizie e annunci l'immediata partenza dello sconto automatico". (Com)