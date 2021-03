Vaccino: Ronzulli (FI), via libera Ema ad AstraZeneca conferma errore in strategia Germania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato e responsabile del movimento azzurro per i rapporti con gli alleati, Licia Ronzulli, dichiara: "Il via libera dell'Ema a procedere con le somministrazioni del vaccino AstraZeneca pone una riflessione su quanto ci è costato in termini di fiducia da parte dei cittadini, ma anche di vite umane, seguire la strategia della Germania che per prima e autonomamente in via precauzionale ha bloccato le vaccinazioni. Abbiamo perso inutilmente giorni e giorni in cui si sarebbero potuti effettuare migliaia di vaccini. Questo tempo, adesso - continua la parlamentare in una nota - deve assolutamente essere recuperato e la campagna vaccinale dovrà ripartire a pieno ritmo quanto prima. Per sconfiggere il Covid non c'è nessuna alternativa all'immunizzazione di massa". (Com)