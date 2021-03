Moldova: abrogazione legge su appropriazione indebita da sistema bancario è incostituzionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La legge contestata è stata adottata in chiara violazione del principio della separazione dei poteri nello Stato e del relativo principio di lealtà costituzionale, delle disposizioni costituzionali che richiedono l'approvazione preventiva obbligatoria del governo sui progetti di legge", ha dichiarato il leader del gruppo parlamentare Pro Moldova, Andrian Candu. Lo scorso 22 dicembre la Corte costituzionale ha sospeso, in attesa del giudizio, l'applicabilità della legge con cui è stata abrogata questa normativa per regolare il grave caso di appropriazione indebita dal sistema bancario. La normativa contestata risale all'agosto del 2016 quando il governo guidato Pavel Filip, assumendosi la responsabilità, ha adottato il pacchetto di leggi con cui il denaro scomparso dal sistema bancario è stato trasformato in debito statale. Le leggi sono state poi promulgate dall'ex presidente moldavo Nicolae Timofti. Convertendo le garanzie statali in debito pubblico, sono state emesse obbligazioni per un periodo di 25 anni con un tasso di interesse effettivo del 5 per cento. In altre parole, la legge abrogata prevedeva che, dal bilancio dello Stato, venissero versate annualmente per 25 anni i prestiti offerti da Banca centrale della Moldova in favore delle tre banche dalle quali è stato sottratto il miliardo di dollari: Banca de Economii, Banca Sociala e Unibank. (Rob)