Emilia Romagna: Bonaccini dimezza il cratere sisma 2012, ricostruzione quasi completata (3)

- Bonaccini ha aggiunto: "La metà dei comuni è nella condizione di rientrare nella piena normalità, anche se troveranno il nostro sostegno fino al pieno completamento delle attività. Questo ulteriore dimezzamento del cratere, esattamente come facemmo una prima volta nel 2017, significa da un lato poter meglio concentrare le risorse sulla ricostruzione pubblica, dall’altro dimostrare nei fatti che anche nella pandemia questo lavoro non si ferma. In un Paese abituato purtroppo a trascinare per decenni i problemi, la ricostruzione in Emilia entra a tutti gli effetti nella fase finale. È anche grazie a questo lavoro e a questa credibilità che le risposte dai diversi governi che si sono susseguiti non sono mai mancate rispetto ai problemi che abbiamo posto, anche nei mesi scorsi”. Bonaccini ha concluso: “Voglio quindi ringraziare ancora una volta i sindaci e i parlamentari di tutti i gruppi politici, senza distinzione di colore, che hanno assicurato il proprio impegno per questi risultati facendo di quella dell’Emilia-Romagna una ricostruzione esemplare, come ha voluto definirla il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella”. (Ren)