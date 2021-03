Pd: segreteria Letta, ecco chi sono i nuovi capi dipartimento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla guida del dipartimento Istituzioni, Tecnologie e Piano nazionale di riforma e resilienza, oltre che coordinatore del costituendo Comitato di esperti sulle sfide della Next Generation Eu, Enrico Letta ha chiamato un professore universitario di 53 anni, Antonio Nicita, ordinario di Politica economica presso l'Università Lumsa, componente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AgCom) con esperienze professionali anche presso Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo (Ocse). Enrico Borghi, 53 anni, si occuperà di Politiche per la sicurezza. Alla sua seconda legislatura, è membro, oltre che della commissione Difesa della Camera, anche del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir). Dal maggio 2006 all'aprile 2008 è stato consigliere politico del sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio, Enrico Letta. Ex viceministro all'Economia del precedente esecutivo, Antonio Misiani, sarà alla guida, appunto, del dipartimento Economia e finanze. Cinquantadue anni, Misiani, è stato eletto senatore nella circoscrizione Lombardia ed è componente della commissione Bilancio di palazzo Madama. L'ex segretario nazionale di Confartigianato Imprese dal 2005 al 2020, Cesare Fumagalli, 67 anni, è stato indicato dal neo segretario per occuparsi di Sviluppo economico, Terzo Settore, Missione Pmi. Filippo Del Corno, 51 anni, attualmente assessore alla Cultura del comune di Milano, sarà a capo della Cultura per il Pd targato Letta. Del Corno è compositore e operatore culturale. La sua musica è stata eseguita, tra gli altri, da solisti e direttori come Luciano Berio e da gruppi e orchestre come la London Sinfonietta. L'ex Commissario tecnico della Nazionale maschile italiana di Pallavolo dal 2010 al 2015, Mauro Berruto, sarà responsabile dello Sport. Giornalista e formatore, Berruto ha anche ricoperto l'incarico di amministratore delegato della Scuola Holden di Torino. Alle Autonomie territoriali ed Enti locali arriva Francesco Boccia, 52 anni, parlamentare e ministro uscente per gli Affari regionali e le Autonomie del governo Conte II. Al dipartimento Organizzazione, infine viene indicato Stefano Vaccari, 53 anni, senatore nella precedente legislatura, e con esperienza di governo locale. Da ultimo al vicesegretario Pd, Peppe Provenzano, ex ministro per il Sud e la Coesione territoriale, sono affidate anche la missione "Prossimità", le politiche del lavoro e il contrasto alle diseguaglianze. Resta da nominare, sarà formalizzato a breve, il coordinatore della segreteria nazionale. (Rin)