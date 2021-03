Libano: stallo formazione governo, lunedì Hariri avrà nuovo incontro con Aoun

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro designato libanese, Saad Hariri, incontrerà nuovamente il presidente della Repubblica, Michel Aoun, lunedì, 22 marzo. E’ quanto scritto dallo stesso Hariri oggi sul profilo Twitter al termine dell’incontro con il capo dello Stato. “L’obiettivo principale di qualsiasi governo è fermare il collasso”, ha scritto il primo ministro designato. In merito all’incontro odierno, il primo dopo oltre un mese, tra i due, Hariri ha spiegato che si è trattato di un colloquio per “mitigare le tensioni”. “Adesso c’è un’opportunità da sfruttare”, ha aggiunto Hariri che il 22 ottobre 2020 ha ricevuto l’incarico di formare il governo, senza tuttavia riuscirsi a causa delle divergenze con la formazione politica di Aoun, la Corrente patriottica libera. “La fiducia della comunità internazionale deve essere ripristinata e la situazione economica non giustifica questo aumento del prezzo della lira, quanto piuttosto l'assenza di orizzonte e l'obiettivo principale di questo governo, che si formerà, è fermare tutto questo crollo della lira”, ha aggiunto Hariri su Twitter. Secondo quanto riferito dal sito informativo “Naharnet”, Hariri avrebbe proposto la formazione di un governo composto da 18 ministri. (Res)