Digital week: Comune di Milano presenta il modello per l'analisi dei benefici del digitale

- Un modello certificato che renda tangibili i benefici ottenibili dal digitale per i cittadini e nella Pubblica Amministrazione . È il "Modello di analisi dei benefici", presentato oggi nel corso dell'evento "Città Eque e Sostenibili: la risposta digitale dei comuni italiani nell'anno del Covid 19", organizzato dall'assessorato alla Trasformazione digitale e Servizi Civici in collaborazione con Anci all'interno della Milano Digital Week. L'evento ha visto la partecipazione di numerose amministrazioni locali che si sono confrontate sui temi dell'innovazione e della trasformazione digitale e delle strategie messe in campo per rispondere in maniera efficace all'emergenza sanitaria. Il modello proposto dal Comune di Milano è stato illustrato dall'assessore Roberta Cocco (Trasformazione digitale e Servizi Civici) agli altri rappresentanti degli enti locali e da oggi è disponibile gratuitamente per tutte le Pubbliche amministrazioni su una piattaforma open source. "Abbiamo lavorato a lungo per arrivare alla definizione di questo modello, che rendesse tangibile e concreto il risultato del nostro Piano di Trasformazione digitale avviato nel 2016 – commenta Roberta Cocco –. Ora, grazie agli indicatori di sintesi, potremo quantificare l'impatto delle innovazioni prodotte nella pubblica amministrazione valutando così i benefici sociali, economici e ambientali effettivamente ottenuti sia dall'ente locale che dai cittadini. Grazie a questo modello potremo migliorare il livello di servizio offerto ai cittadini, rendere più efficiente l'operato della Pubblica Amministrazione e assicurare la sostenibilità futura di tutti i servizi digitali offerti ai cittadini". (segue) (Com)